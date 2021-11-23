Дочка Моніки Беллуччі — Дева — знову прикрасила сторінки глянцю

Старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева, впевнено робить кроки у модельному бізнесі.

17-річна дівчина прикрасила сторінки журналу @glamourspain, а знімками в Instagram поділилася її зіркова мама Моніка.

"❤️Дева та її кішка Єва @ d.casseluxxi", — зазначено в підпису до фотографії, на якій Дева в білій сорочці з коротким рукавом від Dior позує з чорною кішкою на руках.

На обкладинці журналу юна модель також з'явилася у сукні від Dior із молочно-білого фатину. У Деви було розпущене волосся і накручене легкими кучерями, а на обличчі легкий мекап.

На ще одному знімку модель заскочена сидячи, а на її обличчі — вуаль. Це далеко не перший фотосет Деви для глянцю, її перша обкладинка вийшла у французькому Elle.

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