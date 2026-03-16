Дочка найбагатшої людини Індії — Іша Амбані — прийшла на "Оскар" в особливій сукні та діамантах

Індійська багатійка обрала для появи на головній кінопремії року сукню, якій 20 років.

Юлія Каранковська
Іша Амбані / © Associated Press

У США відгриміла церемонія вручення «Оскара», але серед гостей заходу були не лише акторки, а й такі особи, як 34-річна Іша Амбані — донька індійського мільярдера, якого називають найбагатшою людиною країни.

Багатійка обрала для своєї появи позачасовий дизайн — вінтажну сукню від Valentino з колекції дому осінь-зима 2006–2007. Силует вбрання був без бретелей і поєднував у собі структурований чорний ліф зі спідницею кольору шампанського, яку вкривала вишукана вишивка різнокольоровими квітковими аплікаціями.

Також сукня мала вставку з чорної шовкової тканини, яку Іша обіграла аксесуарами — чокером і босоніжками на ремінцях. Приголомшували й діаманти від Lorraine Schwartz величезного розміру на її шиї та у вухах.

Також Іша відвідала і знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, на якій з’явилася в образі від бренду Dilara Findikoglu, про який нещодавно всі говорили через сукню Марго Роббі.

Нагадаємо, що Іша Амбані також часта гостя на інших світських заходах, зокрема щорічному благодійному костюмованому балі Met Gala. Під час своєї торішньої появи там вона шокувала світ кольє з 80-каратним діамантом, після чого стала дуже відомою.

