Іша Амбані / © Associated Press

Реклама

У США відгриміла церемонія вручення «Оскара», але серед гостей заходу були не лише акторки, а й такі особи, як 34-річна Іша Амбані — донька індійського мільярдера, якого називають найбагатшою людиною країни.

Багатійка обрала для своєї появи позачасовий дизайн — вінтажну сукню від Valentino з колекції дому осінь-зима 2006–2007. Силует вбрання був без бретелей і поєднував у собі структурований чорний ліф зі спідницею кольору шампанського, яку вкривала вишукана вишивка різнокольоровими квітковими аплікаціями.

Іша Амбані / © Associated Press

Також сукня мала вставку з чорної шовкової тканини, яку Іша обіграла аксесуарами — чокером і босоніжками на ремінцях. Приголомшували й діаманти від Lorraine Schwartz величезного розміру на її шиї та у вухах.

Реклама

Також Іша відвідала і знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, на якій з’явилася в образі від бренду Dilara Findikoglu, про який нещодавно всі говорили через сукню Марго Роббі.

Іша Амбані / © Getty Images

Нагадаємо, що Іша Амбані також часта гостя на інших світських заходах, зокрема щорічному благодійному костюмованому балі Met Gala. Під час своєї торішньої появи там вона шокувала світ кольє з 80-каратним діамантом, після чого стала дуже відомою.

Іша Амбані / © Getty Images