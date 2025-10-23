ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1872
Час на прочитання
2 хв

Дочка найбагатшої людини Індії — Іша Амбані — влаштувала в Лондоні свою версію Met Gala

У Лондоні вирішили влаштувати свою відповідь на знаменитий нью-йоркський Met Gala — у Британському музеї стартував перший «Рожевий бал».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Іша Амбані та її мама Ніта Амбані

Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

Захід провели для збору коштів для підтримання мистецтва, моди і культури. Вечір, організований філантропкою Ішею Амбані — донькою індійського мільярдера, був присвячений виставці лондонського музею «Стародавня Індія: живі традиції».

Головна винуватиця цього свята — 34-річна Іша — з’явилася на ньому в розкішному золотому костюмі від Abu Janu Sandeep Khosla з довгою прямою спідницею та жакетом з рукавами в три чверті, прикрашених квітковою вишивкою. Образ вона доповнила смарагдовим набором просто приголомшливих розмірів — у її вухах та на шиї були сережки та кольє з колумбійськими смарагдами у формі серця. Також на руці в багатійки красувалася каблучка теж зі смарагдами, але в центрі її також прикрашав великий діамант.

Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

Підтримати її на цьому заході прийшла мати 60-річна Ніта Амбані, яка одягла індійське сарі, виконане з рожево-золотої тканини, що прикрашене вишивкою камінням, бісером і лелітками.

Свій статус і багатство Амбані-старша теж продемонструвала за допомогою прикрас, вартість яких важко собі уявити — на її шиї та у вухах красувалися вироби зі смарагдів і діамантів. А ось на руці в дружини найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані були браслети з діамантів та перстень із величезним грушоподібним камінням, який, здається, навіть більший, ніж у Джорджини Родрігес і Лорен Санчес.

Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

А ось буквально тижнем раніше Ніта Амбані вийшла у світ з інкрустованою діамантами сумкою Birkin вартістю 2 млн доларів. Образ вона тоді доповнила тими самими сережками-сердечками, які на «Рожевий бал» одягла її дочка.

Дата публікації
Кількість переглядів
1872
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie