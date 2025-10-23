Іша Амбані та її мама Ніта Амбані / © Associated Press

Захід провели для збору коштів для підтримання мистецтва, моди і культури. Вечір, організований філантропкою Ішею Амбані — донькою індійського мільярдера, був присвячений виставці лондонського музею «Стародавня Індія: живі традиції».

Головна винуватиця цього свята — 34-річна Іша — з’явилася на ньому в розкішному золотому костюмі від Abu Janu Sandeep Khosla з довгою прямою спідницею та жакетом з рукавами в три чверті, прикрашених квітковою вишивкою. Образ вона доповнила смарагдовим набором просто приголомшливих розмірів — у її вухах та на шиї були сережки та кольє з колумбійськими смарагдами у формі серця. Також на руці в багатійки красувалася каблучка теж зі смарагдами, але в центрі її також прикрашав великий діамант.

Підтримати її на цьому заході прийшла мати 60-річна Ніта Амбані, яка одягла індійське сарі, виконане з рожево-золотої тканини, що прикрашене вишивкою камінням, бісером і лелітками.

Свій статус і багатство Амбані-старша теж продемонструвала за допомогою прикрас, вартість яких важко собі уявити — на її шиї та у вухах красувалися вироби зі смарагдів і діамантів. А ось на руці в дружини найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані були браслети з діамантів та перстень із величезним грушоподібним камінням, який, здається, навіть більший, ніж у Джорджини Родрігес і Лорен Санчес.

А ось буквально тижнем раніше Ніта Амбані вийшла у світ з інкрустованою діамантами сумкою Birkin вартістю 2 млн доларів. Образ вона тоді доповнила тими самими сережками-сердечками, які на «Рожевий бал» одягла її дочка.