Дочка найбагатшої людини Індії одягла легендарне кольє з 80-каратним діамантом і вийшла у світ

Іша Амбані / © Getty Images

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Після завершення Met Gala мало не залишилася непоміченою дочка найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані — Іша Амбані. 33-річна індійська бізнеследі відвідала Met Gala вп’яте і знову справила сильне враження, але не вбранням, а коштовностями, які носила.

Цього року темою балу була Superfine: Tailoring Black Style. Вона показувала вплив естетики афроамериканської моди і приділяла особливу увагу стилю денді та пошиттю чоловічого одягу від XVIII століття до наших днів. Метою заходу було вивчити та продемонструвати у модній формі, як афроамериканські дизайнери та знакові особистості демонстрували свою індивідуальність, опір та креативність через моду.

Хоча Іша Амбані не повністю дотримувалася заявленої теми у своєму образі, її прикраси приголомшили всіх і нагадали багатьом культове кольє, яке носила Енн Гетевей у фільмі «8 подруг Овшена».

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У кольє було багато діамантів різного розміру: центральний у 80 карат і менші камені по корпусу. Усі діаманти зі сховища мами Іші — Ніти. Ця прикраса копіює найдорожче кольє Cartier, яке належало махараджі Наванагара. Саме його взяли за основу для кольє Енн Гетевей у фільмі.

© Getty Images

Іша Амбані — єдина дочка Мукеша Амбані. 2008 року Forbes включив її до списку найбагатших молодих спадкоємиць. Саме про весілля її старшого брата — Ананта Амбані — минулого року говорив увесь світ, а серед гостей свята були найвідоміші та найбагатші люди світу.

© Getty Images

Родина Наванагара була відома своєю колекцією коштовностей і кольє, створене 1931 року, залишалося у них до 1960-х років, після чого його придбала компанія Cartier. Від того часу прикраса кілька разів переходила з рук в руки, а центральний діамант зазнавав повторного ограновування, решта діамантів також перебувала в обігу. У первісному вигляді кольє більше не існує, але під час знімань фільму «8 подруг Овшена» компанія Cartier відтворила його на основі архівних фотографій оригіналу, але воно було зроблено з фіанітів.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press