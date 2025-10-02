Дочка Ніколь Кідман і Кіта Урбана вийшла на подіум на показі Dior на тлі їхнього гучного розлучення

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

На тлі гучного розлучення акторки Ніколь Кідман і співака Кіта Урбана їхня старша донька вийшла на подіум. 17-річна Сандей Роуз, яка активно будує кар’єру моделі, взяла участь у показі Модного дому Dior, що відбувся в Парижі в межах Тижня моди в Парижі.

Дівчина продемонструвала вбрання, створене Джонатаном Андерсоном на сезон весна-літо 2026 року, яке включало трикотажну сіру блузу з драпуванням, а також чорні штани з драпіруванням і складками. Образ завершували чорно-білі туфлі із золотою фурнітурою спереду.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

До дівчини було прикуто багато уваги, оскільки це її перша поява на публіці після того, як стало відомо про розлучення її батьків. Ніколь Кідман і Кіт Урбан розірвали шлюб після 19 років разом. З чуток, ініціатором розставання став Кіт, який уже купив будинок у Нешвіллі та з’їхав від Ніколь. Причиною розриву називають його роман із 25-річною гітаристкою і співачкою Меггі Бо.

Ніколь на показі, щоб підтримати доньку, не з’явилася.

Нагадаємо, що Сандей Роуз дебютувала на Тижні моди минулого року на показі Miu Miu.