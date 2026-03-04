Дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум під час показу Dior у Парижі

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Дівчина прийняла участь у показі Dior під час якого дизайнер Джонатан Андерсон презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Розкішне шоу відбувалося у Саду Тюїльрі, де подіум побудували над ставком з водяними ліліями і пофарбували у той самий відтінок, що й культові крісла Fermob Luxumbourg, які прикрашають паризькі сади по всьому місту. Сандей Роуз вийшла на цей красивий подіум у романтичному образі який включав жакет з рукавами-дзвонами і спідницю з великим принтом у квіти, торочкою та драпуванням.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Особливо привертали увагу милі аксесуари — босоніжки з Т-подібними ремінцями і клатч, у якого застібка була у вигляді квітки.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Однак це не вперше, коли Сандей Роуз бере участь у показі Dior, адже також дівчина виходина на подіум під час дебюту Андерсона у Парижі та презентації ним колекції от кутюр.

Сандей Роуз Кідман-Урбан на першому показі Андерсона для Dior / © Getty Images