Дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум під час показу Dior у Парижі
Старша донька акторки Ніколь Кідман та співака Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз — активно будує кар’єру моделі.
Дівчина прийняла участь у показі Dior під час якого дизайнер Джонатан Андерсон презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.
Розкішне шоу відбувалося у Саду Тюїльрі, де подіум побудували над ставком з водяними ліліями і пофарбували у той самий відтінок, що й культові крісла Fermob Luxumbourg, які прикрашають паризькі сади по всьому місту. Сандей Роуз вийшла на цей красивий подіум у романтичному образі який включав жакет з рукавами-дзвонами і спідницю з великим принтом у квіти, торочкою та драпуванням.
Особливо привертали увагу милі аксесуари — босоніжки з Т-подібними ремінцями і клатч, у якого застібка була у вигляді квітки.
Однак це не вперше, коли Сандей Роуз бере участь у показі Dior, адже також дівчина виходина на подіум під час дебюту Андерсона у Парижі та презентації ним колекції от кутюр.