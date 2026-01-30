- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
Дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум під час показу от-кутюр у Парижі
Старша донька акторки Ніколь Кідман та співака Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз — активно будує кар’єру моделі. Дівчина вперше вийшла на подіум у межах Тижня високої моди в Парижі.
Сандей Роуз взяла участь у знаковому показі Модного дому Dior, адже новопризначений креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував свою дебютну колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026.
Шоу бренду було одним із найочікуваніших на Тижні моди і зібрало багато поціновувачів марки, клієнтів бренду, зірок та інфлюенсерів. Сандей Роуз продемонструвала на подіумі, який нагадував квітковий сад, лише один образ — лук включав чорне пальто із текстурної шкіри, підкресленою талією та одним ґудзиком. Це л лук доповнювала прикраса у вигляді квітки орхідеї блакитного кольору та чарівні босоніжки, теж прикрашені квітами, але рожевого відтінку.
Однак на подіум під час шоу Dior дівчина виходить не вперше. Дебютувала Сандей Роуз як модель на показі Андерсон, коли дизайнер презентував коллекцію прет-а-порте сезону весна-літо 2026 року.