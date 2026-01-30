Дочка Ніколь Кідман вийшла на подіум під час показу от-кутюр у Парижі

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз взяла участь у знаковому показі Модного дому Dior, адже новопризначений креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував свою дебютну колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026.

Шоу бренду було одним із найочікуваніших на Тижні моди і зібрало багато поціновувачів марки, клієнтів бренду, зірок та інфлюенсерів. Сандей Роуз продемонструвала на подіумі, який нагадував квітковий сад, лише один образ — лук включав чорне пальто із текстурної шкіри, підкресленою талією та одним ґудзиком. Це л лук доповнювала прикраса у вигляді квітки орхідеї блакитного кольору та чарівні босоніжки, теж прикрашені квітами, але рожевого відтінку.

Сандей Роуз Кідман-Урбан показ Haute Couture на сезон весна-літо 2026 / © Getty Images

Однак на подіум під час шоу Dior дівчина виходить не вперше. Дебютувала Сандей Роуз як модель на показі Андерсон, коли дизайнер презентував коллекцію прет-а-порте сезону весна-літо 2026 року.

