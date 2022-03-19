Дочка супермоделі 90-х Гайді Клум з'явилася у вбранні від українського бренду

Після того, як Росія вторглася на територію України та розпочала війну, люди у всьому світі почали висловлювати свою підтримку нашій країні.
Знаменитості з усього світу підтримують українців словами, перераховують величезні суми постраждалим, а також частіше мають речі українських брендів, щоб підтримувати модну індустрію.
Нещодавно вбрання від українських дизайнерів демонструвала мати мільярдера Ілона Маска, але також вбрання від українського бренду одягла і 17-річна модель Лені Клум — дочка супермоделі Гайді Клум.
Дівчина одягла яскраво-рожеве вбрання від бренду CULTNAKED. На фото Лені хизується обкладинкою журналу Harper's BAZAAR Germany, для якого знялася.
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