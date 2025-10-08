Дочка-трансгендер Ілона Маска, якої він зрікся, вийшла в прозорому вбранні на подіум у Парижі

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

21-річна Вівіан Дженна Вілсон — донька одного з найбагатших людей у світі бізнесмена Ілона Маска — взяла участь у Тижні моди в Парижі. Дівчина активно будує модельну кар’єру без допомоги та грошей свого відомого батька, оскільки той її зрікся. Причиною скандальної сварки стало те, що 2022 року Вівіан здійснила трансгендерний перехід за згодою матері, а її батько Маск був проти. Вона народилася хлопчиком і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.

Торік мільярдер назвав свого сина Ксав’єра «мертвим» і звинуватив у його переході лікарів та ідеологію вокізму. Одразу після досягнення 18 років навесні 2022-го Вівіан звернулася до суду та змінила прізвище Маск на дівоче прізвище матері. Вона мотивувала це тим, що не живе з батьком і не хоче мати з ним нічого спільного.

Цього року у вересні Вівіан дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. Вона вперше вийшла на подіум для брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Під час Тижня моди в Парижі модель знову з’явилася на подіумі — вона взяла участь у шоу бренду Ottolinger, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2026. Вівіан продемонструвала два луки.

Перший образ моделі — довга чорна сукня з вирізами на грудях.

Вівіан Дженна Вілсон на показі Ottolinger / © Getty Images

Другий лук — коричневий костюм з напівпрозорого трикотажу коричневого кольору, який включав штани й туніку.