Дочка Віри Брежнєвої у свій день народження написала емоційний пост про Україну

Старшій дочці співачки Віри Брежнєвої вчора виповнився 21 рік.

З цього приводу Соня Кіперман, яка живе у США, а зараз перебуває в Італії, опублікувала емоційний пост в Instagram. Україну у своєму посту Соня назвала "кращою у світі країною".

"Двадцять один рік тому 30 березня я народилася опівночі у пологовому будинку в Дніпропетровську (або зараз Дніпро). Тоді, я ще не знала, що я народилася в найкращій країні у світі – нашій Україні. Мені вдалося рости тут, навчатися у наших школах та вивчати нашу багату і неймовірну історію: від творів Шевченка до картин Примаченко, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою. Коли мені було шістнадцять, я вирішила поїхати продовжувати своє навчання в Америці, але пообіцяла собі назавжди тримати Україну у своєму серці. У день початку війни моє серце, як і серце кожного українця – 24 лютого почало боліти та обливатись кров'ю. Я одразу почала згадувати прогулянки Андріївським узвозом після школи, візити в Пирогово — де я відчувала себе справжньою українкою і вихідні на Хрещатику, але після спогадів — почався біль. За родичів та друзів, за дітей та літніх, за наше дитинство та спогади, за улюблені міста та красиві архітектурні пам'ятки. Цей біль не залишає навіть на хвилину від початку війни, але я вірю, що ми всі зможемо знову повернутися до Києва і всі разом святкуватимемо нашу солодку перемогу. Я вірю, що я знову зможу прогулятися зі своєю сім'єю Маріїнським парком та згадувати разом про те, як нам вдалося народитися саме в Україні! Моє єдине бажання – повернутися додому, тому цього року на свій день народження я закликаю вас, будь ласка, продовжуйте допомагати Україні та її людям, відправляйте гроші до будь-якої благодійної організації, яка допомагає українцям під час війни (вибір за вами), або волонтерте на пунктах допомоги. На моїй сторінці в хайлайтах ви побачите куди чи кому ви можете надіслати кошти та допомогти. Ми переможемо!! Слава Україні!", — написала Соня.

Її мама Віра прокоментувала пост дочки, коротко написавши: "Моя люба".

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