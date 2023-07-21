Догори ногами: Кім Кардашян у стрингах похизувалася пишними сідницями на пляжі

42-річна зірка реаліті продемонструвала гімнастичний елемент.
Кім Кардашян вирішила приголомшити фоловерів своїм вмінням робити "колесо".
В Instagram знаменитість опублікувала знімки, на яких вона на пляжі покроково продемонструвала, як робить цей гімнастичний елемент.
Найефектніші світлини вийшли ті, на яких Кім зазнімкована з ногами догори.
Особливо круто вийшло зловити момент, як Кардашян тримала свою вагу на одній руці.
Крім того, зірка реаліті похизувалася своїми пишними сідницями. Одягнена вона була у чорні стринги і білу футболку з принтом спереду, зав'язану ззаду на вузлик.
Кім просто молодець, адже, щоб зробити такий гімнастичний елемент, потрібна підготовка і сміливість.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похизувалася спокусливими формами у крихітному бікіні.
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