Doja Cat з’їла червону помаду і шокувала публіку

Співачка Doja Cat відвідала церемонію MTV Video Music Awards і вийшла на червону доріжку. Вона обожнює епатувати і привертати увагу, але не лише вбраннями, а й своєю поведінкою на подібних заходах.

Цього разу Doja Cat влаштувала перформанс — дістала з гламурної сумки червону помаду і спершу вдала, що фарбує нею губи, а потім просто з’їла її.

Щодо вбрання, то Doja Cat одягла пікантну мінісукню від Модного дому Balmain PF24, виконану в жовто-блакитних кольорах і стилі Clowncore. Також вбрання мало дуже глибоке декольте, яке підкреслювало груди, та оздоблення рожевим камінням.

Сукню реперка поєднала з жовтими мюлями на величезній платформі і безліччю прикрас з камінням. На її голові була перука зі світлим волоссям і ретрозачіскою.

Її манікюр був довгий і червоний, під колір помади. Але не варто думати, що це просто жарт без сенсу, адже насправді таким чином Doja Cat анонсувала без слів, що стала новим обличчям косметичної компанії MAC, оскільки саме їхню помаду вона нібито з’їла.

І це не просто якийсь відтінок, а її улюблений Lady Danger — неповторний яскраво-червоний, один з найкультовіших продуктів MAC від моменту його появи в 90-х.

«Я завжди була прихильницею MAC, і тепер у мене є можливість винести цю любов на світову сцену, — каже Doja Cat. — Макіяж — це моя фарба, моя броня, мій спосіб створення персонажів, і MAC завжди уособлював саме цей вид мистецтва та свободи. Ми підемо ще далі й допоможемо людям побачити красу абсолютно по-новому».

