"Доктор Хаус" Г'ю Лорі підтримав Україну

У своїх соцмережах зірки діляться відео та фото із подіями в Україні, а також висловлюють свою підтримку.
Британський актор Г'ю Лорі, якого багато хто знає перш за все завдяки головній ролі в серіалі "Доктор Хаус", підтримав Україну. Зірка запостив на своїй сторінці у Twitter прапор України.
" От і все. Більше жодних болісних зауважень про собак і погоду", - написав Лорі у своєму твіті.
That’s it then. No more lacerating observations about dogs and the weather. pic.twitter.com/23oSYzUdZv— Hugh Laurie (@hughlaurie) February 24, 2022
Річ у тім, що зазвичай актор дуже любить писати про породи собак і погоду у своєму блогу, але оскільки в Україні почалася справжня війна, він вирішив утриматись від жартівливих повідомлень.
Також він поділився відео, як російський військовий вибивав двері у магазині в Херсоні.
I don’t know much about soldiering. But neither does this bloke. https://t.co/pHYvZoRwxE— Hugh Laurie (@hughlaurie) March 2, 2022
"Я мало що знаю про військову справу, але і цей хлопець теж", - написав актор.
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