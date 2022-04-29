Don't Fuck with Ukraine: Макс Барських присвятив нову пісню ЗСУ та народному спротиву

За словами артиста, новий трек покаже всьому світові силу українців.

Макс Барських презентував пісню Don't fuck with Ukraine - саундтрек підтримки бойового духу українського народу, який став квінтесенцією головних фраз під час війни.

За словами артиста, після ліричної воєнної колискової "Буде весна" йому захотілось створити такий інтернаціональний трек, який покаже всьому світові силу українців. Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

"Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", - сказав Барських.

Нова пісня Макса присвячена українським військовим, честь і мужність яких приголомшує його особисто. Також вона стосується і народного спротиву, завдяки якому світ є свідком народження єдиної сили України.

Нагадаємо, Барських отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon, який відбудеться 13-14 травня у Лас-Вегасі. На панелі, яка отримала назву на честь його пісні "Don’t Fuck with Ukraine!", музикант виступить з промовою, у якій з перших вуст розповість міжнародній аудиторії про те, що нині відбувається в Україні.

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