ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Дональд Трамп несподівано прокоментував заручини Тейлор Свіфт: що сказав президент США

Президент Америки не розгубився і прокоментував заручини попзірки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Після того, як у вівторок, 26 серпня, співачка Тейлор Свіфт і спортсмен Тревіс Келсі повідомили світові, що заручені, журналісти попросили Трампа прокоментувати ситуацію під час трансляції засідання Кабінету міністрів.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

«Що ж, я бажаю їм великої удачі», — сказав 79-річний президент. «Я вважаю, що він чудовий гравець і чудовий хлопець, а вона, по-моєму, чудова людина, тож я бажаю їм великої удачі».

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Такий теплий відгук виявився несподіваним з огляду на те, що Дональд Трамп неодноразово критикував Тейлор Свіфт публічно, публікуючи на своїй сторінці Truth Social гнівні висловлювання на її адресу, після того, як співачка публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс у передвиборчих перегонах.

Свіфт і Келсі, яким по 35 років, оголосили про свої заручини у вівторок в Instagram, поділившись романтичними фотографіями.

«Твій учитель англійської та твій учитель фізкультури одружуються», — підписала пост Свіфт.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie