Дональд Трамп несподівано прокоментував заручини Тейлор Свіфт: що сказав президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

Після того, як у вівторок, 26 серпня, співачка Тейлор Свіфт і спортсмен Тревіс Келсі повідомили світові, що заручені, журналісти попросили Трампа прокоментувати ситуацію під час трансляції засідання Кабінету міністрів.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

«Що ж, я бажаю їм великої удачі», — сказав 79-річний президент. «Я вважаю, що він чудовий гравець і чудовий хлопець, а вона, по-моєму, чудова людина, тож я бажаю їм великої удачі».

Такий теплий відгук виявився несподіваним з огляду на те, що Дональд Трамп неодноразово критикував Тейлор Свіфт публічно, публікуючи на своїй сторінці Truth Social гнівні висловлювання на її адресу, після того, як співачка публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс у передвиборчих перегонах.

Свіфт і Келсі, яким по 35 років, оголосили про свої заручини у вівторок в Instagram, поділившись романтичними фотографіями.

«Твій учитель англійської та твій учитель фізкультури одружуються», — підписала пост Свіфт.