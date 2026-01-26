Донателла Версаче вшанувала пам’ять покійного Валентино Гаравані, одягнувши яскраво-червоний костюм

Донателла Версаче / © Getty Images

Італійську модельєрку помітили в Римі, де вона вона віддавала шану своєму покійному колезі. Колишня креативна директорка Модного дому Versace, який заснував її старший брат, вирішила вшанувати Валентино Гаравані яскравим кольором, одягнувши червоний костюм. Її лук був від Versace і включав приталений жакет на одному ґудзику, штани-кльош та світло-бежевий топ.

Донателла взула також туфлі на платформі того ж насиченого червоного кольору і несла в руці сумку. Очі дизайнерка прикрила великими сонцезахисними окулярами і чорній оправі.

Донателла Версаче і Пєрпаоло Піччолі / © Getty Images

Донателла йшла на прощання за руку з колишнім креативним директором Valentino П’єрпаоло Піччолі, який був одягнений у все чорне та кросівки. Зараз він очолює бренд Balenciaga.

Вибір червого костюма та аксессуарі, звичайно ж, є натяком на фірмовий колір Валентино, який навіть був схвалений Pantone. Дизайнер став відомим завдяки цьому відтінку, який повторював багато разів, після дебюту на своєму першому показі 1959 року.

Також червоний на прощання з дизайнером одягнув син акторки Елізабет Герлі Демін. Він обрав яскраво-червоний шарф, щоб вшанувати покійного дизайнера.

Елізабет Герлі та її син Демін, який одягнув яскраво-червоний шарф, щоб вшанувати покійного дизайнера / © Getty Images

Нагадаємо, що Валентино Гаравані пішов із життя віці 93 років. Прощання із ним відбулося у Римі 23 січня.