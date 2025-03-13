Донателла Версаче залишає посаду креативної директорки Versace

Це один із найвідоміших люксових брендів у світі, історія якого затьмарена трагічним вбивством його засновника. Тепер Модний дім починає зовсім новий розділ своєї історії.

Зовсім мало часу минуло від дня презентації Донателлою Версаче колекції прет-а-порте на сезон весна-літо 2025-2026, як холдингова компанія Capri оголосила важливу новину — 69-річна модельєрка залишає посаду креативного директора Versace.

Тепер бренд зі світовим ім'ям очолюватиме Даріо Віталі, який раніше працював директором з дизайну в Miu Miu. Донателла після відходу стане головним послом бренду та на нову посаду вступить 1 квітня 2025 року.

Донателла та Джанні Версаче / Фото: Getty Images

Така зміна сталася з цією компанією вперше за 47 років її існування. Донателла очолювала Дім Versace 28 років від моменту смерті свого брата Джанні Версаче, а ще один їхній старший брат Санто Версаче був генеральним директором. Компанія створена 1978 року, а поки нею керував Джанні, Донателла була його правою рукою.

Протягом майже 47 років існування бренду Versace виробляла вбрання от кутюр, багато з якого стало музейними експонатами, готовий одяг, співпрацювала з найвідомішими світовими знаменитостями, випускала аромати, створювала предмети розкоші, меблі та ювелірні прикраси.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

У вересні 2018 року компанія була продана групі Michael Kors Michael Kors Limited, а в січні 2019 року Gianni Versace Srl увійшла до складу групи Capri Holdings Limited за 2,12 мільярда доларів, створивши нову люксову групу спільно з Michael Kors і Jimmy Choo, зберігши Донателу на посту креативної директорки. Тепер Модний дім Versace починає зовсім новий розділ своєї історії.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

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