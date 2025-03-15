Донька акторки Ніколь Кідман знову вийшла на подіум: розглядаємо образ 16-річної Сандей Роуз

Вона взяла участь у Тижні моди у Парижі.

Старша дочка оскароносної акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана знову вийшла на подіум. 16-річна дівчина взяла участь у показі бренду Miu Miu у Парижі. Ні бренд, ні батьків моделі-початківиці не збентежили звинувачення в непотизмі.

Сандей Роуз дефілювала у луку коричнево-гірчичного кольору, який був виконаний у ретроестетиці 50-х років. На ній був топ із круглим вирізом та спідниця зі шкіри, а також золота прикраса біля шиї.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Associated Press

Доповнили стилісти бренду це вбрання картатою теплою курткою з вовни, а також коричневими чоботями.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Associated Press

Як і решті моделей показу осінь-зима 2025-2026 Сандей Роуз стилісти зробили зачіску з величезним начісом, який нагадував зачіску принцеси Анни. На очах у моделі були накладні вії.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Associated Press

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Associated Press

Це вже не перший вихід дівчини на подіум. Вона дебютувала на подіумі під час показу Miu Miu колекції на сезон весна-літо 2025 року. На подіумі тоді новаспечена модель продемонструвала білу дівочу сукню, яку носила в поєднанні з гетрами і туфлями на підборах.

Читайте також: