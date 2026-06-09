ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — показала фото зі свого весілля на честь його 7-ї річниці

Старша дочка відомого актора вийшла заміж 8 червня 2019 року за актора Кріса Пратта.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт

36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка й авторка дитячих книжок — опублікувала у своєму Instagram декілька фото зі свого весілля на честь його 7-ї річниці.

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

На одному з фото вона з чоловіком зображені в церкві. У натовпі гостей можна помітити батьків нареченої — актора Арнольда Шварценеггера і журналістку Марію Шрайвер, його колишню дружину.

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

Урочистість відбулася на приватному ранчо San Ysidro Ranch у Монтесіто. Це місце має особливе значення для сім’ї нареченої: саме тут 1953 року провели свій медовий місяць Джон Ф. Кеннеді та його дружина Жаклін Кеннеді Онассіс.

Такий збіг невипадковий, адже мати Кетрін належить до знаменитої сім’ї Кеннеді. Марія є племінницею Джона Кеннеді, тому вибір місця для весілля став своєрідною даниною родинній історії та традиціям.

Сама ж Шрайвер теж опублікувала кілька фото з весілля доньки.

(гортайте фото вправо)

Зазначимо, зараз Кетрін і Кріс виховують уже трьох дітей: 5-річну Лайлу Марію, 4-річну Елоїз Крістіну і 1,5-річного Форда.

Раніше, нагадаємо, Кетрін Шварценеггер похизувалась своїм курником.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie