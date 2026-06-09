Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт

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36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка й авторка дитячих книжок — опублікувала у своєму Instagram декілька фото зі свого весілля на честь його 7-ї річниці.

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

На одному з фото вона з чоловіком зображені в церкві. У натовпі гостей можна помітити батьків нареченої — актора Арнольда Шварценеггера і журналістку Марію Шрайвер, його колишню дружину.

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

Урочистість відбулася на приватному ранчо San Ysidro Ranch у Монтесіто. Це місце має особливе значення для сім’ї нареченої: саме тут 1953 року провели свій медовий місяць Джон Ф. Кеннеді та його дружина Жаклін Кеннеді Онассіс.

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Такий збіг невипадковий, адже мати Кетрін належить до знаменитої сім’ї Кеннеді. Марія є племінницею Джона Кеннеді, тому вибір місця для весілля став своєрідною даниною родинній історії та традиціям.

Сама ж Шрайвер теж опублікувала кілька фото з весілля доньки.

(гортайте фото вправо)

Зазначимо, зараз Кетрін і Кріс виховують уже трьох дітей: 5-річну Лайлу Марію, 4-річну Елоїз Крістіну і 1,5-річного Форда.

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Раніше, нагадаємо, Кетрін Шварценеггер похизувалась своїм курником.

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