Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — зайнялася випічкою хліба і продемонструвала результат

Кетрін Шварценеггер

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36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — регулярно ділиться своїми кулінарними успіхами в соцмережах, а її фірмовою стравою став домашній хліб на заквасці.

У своєму Instagram вона показала процес приготування тіста та випікання хліба. «Час для щотижневої буханки хліба», — підписала Кетрін відео.

Кетрін Шварценеггер

Кетрін Шварценеггер захопилася випічкою хліба на заквасці

Кетрін Шварценеггер захопилася випічкою хліба на заквасці

Кетрін Шварценеггер захопилася випічкою хліба на заквасці

Зазначимо, що її захоплення випічкою під час карантину перетворилося на популярний сімейний серіал для підписників, які з нетерпінням чекають на нові відео Кетрін.

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Кожна буханка — це справжня подія для всієї родини. Хліб обожнюють не тільки її чоловік Кріс Пратт, а й їхні діти, а також мама Кетрін — Марія Шрайвер, яка часто заходить у гості, щоб скуштувати свіжу випічку.

Нагадаємо, що раніше Кетрін Шварценеггер опублікувала фото зі свого весілля з нагоди його 7-ї річниці.

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