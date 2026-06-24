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- Шоу-бізнес
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Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — зайнялася випічкою хліба і продемонструвала результат
Дівчина вже давно захоплюється випічкою і сама пече хліб для сімейного столу.
36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — регулярно ділиться своїми кулінарними успіхами в соцмережах, а її фірмовою стравою став домашній хліб на заквасці.
У своєму Instagram вона показала процес приготування тіста та випікання хліба. «Час для щотижневої буханки хліба», — підписала Кетрін відео.
Зазначимо, що її захоплення випічкою під час карантину перетворилося на популярний сімейний серіал для підписників, які з нетерпінням чекають на нові відео Кетрін.
Кожна буханка — це справжня подія для всієї родини. Хліб обожнюють не тільки її чоловік Кріс Пратт, а й їхні діти, а також мама Кетрін — Марія Шрайвер, яка часто заходить у гості, щоб скуштувати свіжу випічку.
Нагадаємо, що раніше Кетрін Шварценеггер опублікувала фото зі свого весілля з нагоди його 7-ї річниці.