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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Донька баскетболіста Кобі Браянта в бюстгальтері та джинсах зі стразами дебютувала на показі Victoria’s Secret

Дівчина взяла участь у щорічному показі білизни відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Наталія Браянт

Наталія Браянт / © Getty Images

23-річна Наталія Браянт, старша донька покійного баскетболіста Кобі Браянта та Ванесси Браянт, вперше взяла участь у шоу Victoria’s Secret. Модель вийшла на подіум під час показу, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі.

Наталія дебютувала під час показу колекції Victoria’s Secret PINK. Вона з’явилася на подіумі в чорному бюстгальтері з логотипом бренду, яскраво-рожевому болеро та джинсах, прикрашених різнокольоровими стразами. Образ доповнили сріблясті туфлі на підборах, блискуча сумочка на ланцюжку, обідок з бантом і сережки у формі сердечок.

Наталія Браянт / © Getty Images

Наталія Браянт / © Getty Images

Перед показом Наталія зізналася, що з дитинства дивилася покази Victoria’s Secret і мріяла одного дня опинитися на знаменитому подіумі. Готуючись до дебюту, вона переглядала архівні шоу, а серед своїх улюблених моделей назвала Кендіс Свейнпоул.

Підтримати доньку прийшла її мама Ванесса Браянт, яка спостерігала за показом із першого ряду. Для Наталі виступ на подіумі став ще одним кроком у модельному кар’єрі: раніше вона співпрацювала з модними брендами та з’являлася на сторінках глянцевих видань.

Зазначимо, Кобі Браянт, легендарний гравець НБА, загинув разом зі своєю донькою Джанною в авіакатастрофі в січні 2020 року. Наталія — найстарша з чотирьох доньок спортсмена та Ванесси Браянт.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер дебютувала на показі Victoria’s Secret у бюстгальтері Fantasy Bra вартістю 50 мільйонів доларів.

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