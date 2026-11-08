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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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107
Час на прочитання
1 хв

Донька індійського мільярдера Іша Амбані у топі з парчі та джинсах відвідала світський захід у Мумбаї

Багатійка привернула увагу незвичним поєднанням ошатної тканини та повсякденного одягу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Іша Амбані

Іша Амбані / © Getty Images

Представниця найбагатшої родини Індії — 35-річна Іша Амбані — відвідала відкриття The Library — простору, присвяченого книгам, спілкуванню та гастрономії у Мумбаї. На заході Іша продемонструвала стильне поєднання парчі, деніму та яскравих кольорів.

Вона надала традиційній індійській парчі сучасного звучання, обравши коралово-рожевий топ. Приталена модель була прикрашена ніжними квітковими мотивами світлішого відтінку. Топ мав елегантний комір-стійку в китайському стилі, застібку на ґудзики спереду, короткі рукави та ледь розкльошений низ.

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Вишукана фактура парчі надавала виробу особливої глибини й багатства, а життєрадісний кораловий відтінок не дозволяв йому загубитися серед інших деталей образу. Іша поєднала топ із темно-синіми джинсами з високим посадженням, тому традиційна парча у такому тандемі мала цілком сучасне прочитання. Багатійка доповнила образ гостроносими туфлями на підборах бордового кольору, а також одягла великі сережки у формі квітів та тонкий браслет.

Мама Іші — 63-річна Ніта Амбані такожд відвідала захід і затьмарила доньку завдяки своїй прикрасі, адже прикрасила жакет велитеньською брошкою у вигляді бабки, інкрустовану цаворитом вагою 17,67 карата, діамантами жовтого та інших фантазійних кольорів, рубіном, рожевим сапфіром і титаном. За оцінками, її вартість на сучасному ринку становить від 1,5 до 1,8 мільйона доларів США.

Ніта Амбані / © Getty Images

Ніта Амбані / © Getty Images

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