Донька індійського мільярдера Іша Амбані з’явилася напередодні Met Gala у сукні з особливим сенсом

Іша Амбані / © Getty Images

Представниця найбагатшої родини Індії Іша Амбані традиційно з’явиться на гучному модному заході — костюмованому балу Met Gala, який проводиться у Нью-Йорку в перший понеділок травня. Багатійку також запросили на вечерю для VIP-гостей, яка передувала заходу і була закритою, однак коли Іша йшла на подію, її сфотографували папараці.

Вона обрала ансамбль від Manish Malhotra, який насправді був демонстрацією культурної спадщини її країни, однак не здавався перевантаженим. Згідно Vogue Arabia, її вбрання складалася з 26 смужок тканини, кожна яких належала до різних індійських текстильних традицій і представляла окремий регіон Індії.

Працівники ательє витратили на створення сукні понад 450 годин. Також у кожен узор сукні закладено безліч сенсів і деталей. Також попри складний і яскравий принт, фасон сукні був дуже лаконічним і ідеально підійшов фігурі Іші.

Це було витончене вбрання, яке Амбані доповнила розкішними прикрасами у волоссі, заплетеному в косу, і величезними сережками у вигляді квітів.

З нетерпінням чекаємо на появу Іші на червоній доріжці балу. Цікаво, чи перевершить вона свій торішній вихід, адже тоді у образі було приголомшливе діамантове кольє її матері.

