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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
2 хв

Донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа вразила елегантним образом на благодійному вечорі

Поєднавши простоту з гламуром, дівчина продемонструвала витончений смак і природну елегантність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

23-річна Керіс Зета Дуглас, донька відомих голлівудських акторів Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа, привернула увагу на благодійному галавечорі Elle for Hope 2026 у Мадриді. Захід був присвячений збору коштів на боротьбу з раком.

Для виходу на червону доріжку Керіс обрала надзвичайно елегантну сукню насиченого рубіново-червоного відтінку. Вбрання, прикрашене скляними намистинами, створив відомий іспанський модний бренд Redondo.

Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

Керіс Зета Дуглас / © Getty Images

Образ дівчина доповнила чорним гламурним клатчем з золотою ручкою та коштовностями. Волосся Керіс вклала в улюблену зачіску з пишними хвилями, а також макіяжем з ніжними рум’янами на щоках.

Те, що дівчина перебуває в Іспанії, не дивно, адже її родина володіє розкішним маєтком С’Естака на Майорці, де проводить значну частину року. Тож Керіс завжди почувається в цій країні як удома, а також володіє іспанською мовою.

Нині Керіс дедалі впевненіше заявляє про себе у світі шоу-бізнесу як молода акторка та модель, даючи зрозуміти, що прагне досягти успіху й піти слідами своїх батьків. Завдяки впевненості та відчуттю стилю, які явно упадкувала від матері, вона поступово завойовує увагу представників модної та кіноіндустрії. Але Керіс не лише користується зв’язками родини, а й сама приклала чимало зусиль для свого майбутнього, адже здобула ступінь з кіномистецтва та міжнародних відносин у престижному Університеті Брауна. Фотографії з випускного Дуглас показувала у своїх соцмережах.

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас

Керіс Зета Дуглас з батьком

Керіс Зета Дуглас з батьком

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