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Донька Кетрін Зети-Джонс відпочиває на Сицилії: 23-річна Керіс показала безтурботні кадри
Дівчина насолоджується відпочинком на Сицилії та ділиться з підписниками атмосферою своїх італійських канікул, які мають вигляд справжньої dolce vita.
23-річна донька акторів Майкла Дугласв і Кетрін Зети-Джонс — Керіс Дуглас — поділилася у Instagram серією фотографій з відпустки у Італії. Дівчина проводить час на Сицилії і насолоджується безтурботним життям.
Красуня опублікувала відео на якому просто сидить ввечері на терасі ресторану і відпочиває.
Керіс мала розслаблений вигляд, а її темно-синя сукня з металевим галтером ідеально поєднувалася із золотими прикрасами та кучерявим розпущеним волоссям.
Керіс також показала кілька кадрів нічного міста, що було залите теплим світлом. Схоже, що вона довго гуляла, фотографувала архітектуру і роздилялася місцевих та туристів.
Зокрема на фото Керіс можна побачити знамениту Discesa dei Giudici — вулицю міста Палермо, що розташована в історичному центрі міста.