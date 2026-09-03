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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Донька Кетрін Зети-Джонс відпочиває на Сицилії: 23-річна Керіс показала безтурботні кадри

Дівчина насолоджується відпочинком на Сицилії та ділиться з підписниками атмосферою своїх італійських канікул, які мають вигляд справжньої dolce vita.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Керіс Дуглас

Керіс Дуглас

23-річна донька акторів Майкла Дугласв і Кетрін Зети-Джонс — Керіс Дуглас — поділилася у Instagram серією фотографій з відпустки у Італії. Дівчина проводить час на Сицилії і насолоджується безтурботним життям.

Керіс Дуглас

Керіс Дуглас

Красуня опублікувала відео на якому просто сидить ввечері на терасі ресторану і відпочиває.

Керіс Дуглас

Керіс Дуглас

Керіс Дуглас

Керіс Дуглас

Керіс мала розслаблений вигляд, а її темно-синя сукня з металевим галтером ідеально поєднувалася із золотими прикрасами та кучерявим розпущеним волоссям.

Керіс також показала кілька кадрів нічного міста, що було залите теплим світлом. Схоже, що вона довго гуляла, фотографувала архітектуру і роздилялася місцевих та туристів.

Палермо

Палермо

Зокрема на фото Керіс можна побачити знамениту Discesa dei Giudici — вулицю міста Палермо, що розташована в історичному центрі міста.

Палермо

Палермо

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