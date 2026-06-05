ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Донька легендарного Боно з U2 прийшла на прем’єру фільму у оригінальному ансамблі

34-акторка продемонструвала цікаве поєднання речей, яке обрала би не кожна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Ів Г'юсон

Ів Г'юсон / © Associated Press

Ірландська акторка Ів Г’юсон, яка також є донькою легендарного співака Боно з гурту U2, прийшла на презентацію фільму «День істини». У цій новій картині Стівена Спілберґа вона виконала одну з ролей.

Акторка одягла на подію вбрання з цікавим поєднанням речей, адже на ній була блакитна трохи пом’ята сорочка, яку вона носила, щоб продемонструвати червоний топ, а також чорна легка спідниця.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів доповнила образ окулярами та чорними лаконічними туфлями-човниками на підборах. Її макіяж був простим і нюдовим.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

Також акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чорну сатинову сукню з бретельками.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

Також захід відвідала акторка Емілі Блант у ансамблі від Stella McCartney.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie