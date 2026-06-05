Донька легендарного Боно з U2 прийшла на прем’єру фільму у оригінальному ансамблі

Ів Г'юсон / © Associated Press

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Ірландська акторка Ів Г’юсон, яка також є донькою легендарного співака Боно з гурту U2, прийшла на презентацію фільму «День істини». У цій новій картині Стівена Спілберґа вона виконала одну з ролей.

Акторка одягла на подію вбрання з цікавим поєднанням речей, адже на ній була блакитна трохи пом’ята сорочка, яку вона носила, щоб продемонструвати червоний топ, а також чорна легка спідниця.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів доповнила образ окулярами та чорними лаконічними туфлями-човниками на підборах. Її макіяж був простим і нюдовим.

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Ів Г’юсон / © Associated Press

Також акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чорну сатинову сукню з бретельками.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Також захід відвідала акторка Емілі Блант у ансамблі від Stella McCartney.

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