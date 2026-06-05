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- Шоу-бізнес
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Донька легендарного Боно з U2 прийшла на прем’єру фільму у оригінальному ансамблі
34-акторка продемонструвала цікаве поєднання речей, яке обрала би не кожна.
Ірландська акторка Ів Г’юсон, яка також є донькою легендарного співака Боно з гурту U2, прийшла на презентацію фільму «День істини». У цій новій картині Стівена Спілберґа вона виконала одну з ролей.
Акторка одягла на подію вбрання з цікавим поєднанням речей, адже на ній була блакитна трохи пом’ята сорочка, яку вона носила, щоб продемонструвати червоний топ, а також чорна легка спідниця.
Ів доповнила образ окулярами та чорними лаконічними туфлями-човниками на підборах. Її макіяж був простим і нюдовим.
Також акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чорну сатинову сукню з бретельками.
Також захід відвідала акторка Емілі Блант у ансамблі від Stella McCartney.