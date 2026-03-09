Донька Мадонни відвідала Тиждень моди у абсолютно прозорій сукні, чим спровокувала увагу

Лурдес Леон / © Getty Images

29-річна донька попкоролеви Мадонни — Лурдес Марія Чікконе Леон — прийшла на показ колекції жіночого одягу Ottolinger осінь-зима 2026-2027. Захід відбувся у межах Тижня моди в Парижі 8 березня.

Дівчина, як і її відома мама, має нестандартний підхід до моди та стилю і любить епатувати. Саме тому Лурдес одягла абсолютно прозору сукню-водолазку шоколадного кольору у смужку, а зі спідньої білизни одягла лише труси.

Також Лурдес накинула на плечі вкорочене пальто і доповнила образ такими аксесуарами як сумка і босоніжки. Своє довге темне волосся вона розпустила і уклала в елегантні хвилі.

Та це не перший випадок, коли Лурдес обирає подібне «голе» вбрання для появ на заходах. Раніше дівчина неодноразово епатувала публіку такими сукнями і деякі з її образів ви можете побачити нижче.

