Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

Донька Мадонни відвідала Тиждень моди у абсолютно прозорій сукні, чим спровокувала увагу

Дівчина обрала сміливу сукню, але це стиль, який вона обирає часто.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лурдес Леон

Лурдес Леон / © Getty Images

29-річна донька попкоролеви Мадонни — Лурдес Марія Чікконе Леон — прийшла на показ колекції жіночого одягу Ottolinger осінь-зима 2026-2027. Захід відбувся у межах Тижня моди в Парижі 8 березня.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Дівчина, як і її відома мама, має нестандартний підхід до моди та стилю і любить епатувати. Саме тому Лурдес одягла абсолютно прозору сукню-водолазку шоколадного кольору у смужку, а зі спідньої білизни одягла лише труси.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Також Лурдес накинула на плечі вкорочене пальто і доповнила образ такими аксесуарами як сумка і босоніжки. Своє довге темне волосся вона розпустила і уклала в елегантні хвилі.

Та це не перший випадок, коли Лурдес обирає подібне «голе» вбрання для появ на заходах. Раніше дівчина неодноразово епатувала публіку такими сукнями і деякі з її образів ви можете побачити нижче.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Образи дочки Мадонни Лурдес Леон (8 фото)

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон, дочь Мадонны_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лурдес Леон / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
668
