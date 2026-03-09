- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 668
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Мадонни відвідала Тиждень моди у абсолютно прозорій сукні, чим спровокувала увагу
Дівчина обрала сміливу сукню, але це стиль, який вона обирає часто.
29-річна донька попкоролеви Мадонни — Лурдес Марія Чікконе Леон — прийшла на показ колекції жіночого одягу Ottolinger осінь-зима 2026-2027. Захід відбувся у межах Тижня моди в Парижі 8 березня.
Дівчина, як і її відома мама, має нестандартний підхід до моди та стилю і любить епатувати. Саме тому Лурдес одягла абсолютно прозору сукню-водолазку шоколадного кольору у смужку, а зі спідньої білизни одягла лише труси.
Також Лурдес накинула на плечі вкорочене пальто і доповнила образ такими аксесуарами як сумка і босоніжки. Своє довге темне волосся вона розпустила і уклала в елегантні хвилі.
Та це не перший випадок, коли Лурдес обирає подібне «голе» вбрання для появ на заходах. Раніше дівчина неодноразово епатувала публіку такими сукнями і деякі з її образів ви можете побачити нижче.