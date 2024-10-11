Донька Міка Джаггера – Джорджія Мей – вперше стала мамою та показала фото дитини

32-річна модель та донька фронтмена та вокаліста рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера — Джорджія Мей Джаггер – стала вперше мамою. Радісною новиною вона поділилася у своєму Instagram.

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"Наш син Дін Лі Джаггер Седлік народився 30 вересня. Ми такі закохані та щасливі і не можемо перестати дивитися на нього", — написала модель під фото.

Батько дитини – бойфренд Джорджії, 24-річний скейтбордист Кабріан Седрік.

Про вагітність моделі стало відомо влітку — у червні вона опублікувала в Мережі фото, на яких позувала з підрослим животом.

Нагадаємо, раніше Джорджію Мей Джаггер помітили папараці після дня народження її батька-рокера. Міку Джаггеру виповнилося 80 років, і з цього приводу артист вирішив влаштувати грандіозне свято в Лондоні. Модель одягла на день народження батька червону сукню та косуху.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

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