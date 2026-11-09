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- Шоу-бізнес
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Донька-модель Джуда Лоу — Айріс — з'явилася на публіці в "голій" сукні та викликала обговорення в Мережі
Дівчина у сміливому образі з’явилася на благодійному заході.
Британська модель Айріс Лоу стала однією з найпомітніших гостей щорічного гала-вечора LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся у Лос-Анджелесі. 26-річна донька актора Джуда Лоу обрала для світського виходу сміливе сріблясте вбрання, яке привернуло увагу фотографів.
Айріс з’явилася перед камерами в «голій» сукні бренду Amaraxmara. Її прикрашав геометричний візерунок із деталями, що нагадували перламутр. Вбрання вирізнялося глибокими вирізами з боків і повністю відкритою спиною, завдяки чому образ вийшов особливо відвертим. Свій образ модель доповнила ювелірними прикрасами Repossi.
Образ дівчини викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. Одні користувачі захопилися незвичайним дизайном сукні та її сміливістю, інші ж визнали вбрання занадто відвертим і заявили, що велика кількість вирізів відволікає увагу від його краси. Деякі коментатори навіть порадили додати до сукні підкладку, щоб зробити образ елегантнішим.
Зазначимо, Айріс Лоу — донька британського актора Джуда Лоу та актриси Сейді Фрост. Вона зробила успішну кар’єру в модельному бізнесі та регулярно з’являється на модних показах і світських заходах.
Нагадаємо, раніше Айріс Лоу в мереживній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі.