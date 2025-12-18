ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Донька-модель Ніколь Кідман — Сандей Роуз — позувала у вбранні від Dior

Дівчина успішно будує свою модельну кар’єру.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ніколь Кідман із донькою Сандей Роуз

Ніколь Кідман із донькою Сандей Роуз / © Getty Images

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — взяла участь у зйомці осінньої колекції бренду Dior. Локацією було обрано набережну річки Сени в Парижі.

(щоб побачити більше фото, гортайте вправо)

Дівчина приміряла чорну сукню, розшиту паєтками, білу сукню з аксесуаром з чорних перлів і чорне пальто зі штанами.

Зазначимо, восени 2024 року Сандей дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу викликало резонанс у фешн-світі. «Поки я йшла (подіумом — Прим. Ред.), я просто думала про той обсяг шкільної роботи, яку мені доведеться зробити! Я просто сподівалася, що вчителі дадуть мені кілька днів відпочинку після повернення», — розповіла дівчина про своє перше дефіле в одному з інтерв’ю.

Сандей Роуз Кідман-Урбан на показі Miu Miu / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман-Урбан на показі Miu Miu / © Getty Images

Нагадаємо, у Сандей Роуз є молодша сестра — 14-річна Фейт, яка теж хоче стати моделлю і вже знялася з мамою в рекламі.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie