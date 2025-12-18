- Дата публікації
Донька-модель Ніколь Кідман — Сандей Роуз — позувала у вбранні від Dior
Дівчина успішно будує свою модельну кар’єру.
Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — взяла участь у зйомці осінньої колекції бренду Dior. Локацією було обрано набережну річки Сени в Парижі.
Дівчина приміряла чорну сукню, розшиту паєтками, білу сукню з аксесуаром з чорних перлів і чорне пальто зі штанами.
Зазначимо, восени 2024 року Сандей дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу викликало резонанс у фешн-світі. «Поки я йшла (подіумом — Прим. Ред.), я просто думала про той обсяг шкільної роботи, яку мені доведеться зробити! Я просто сподівалася, що вчителі дадуть мені кілька днів відпочинку після повернення», — розповіла дівчина про своє перше дефіле в одному з інтерв’ю.
Нагадаємо, у Сандей Роуз є молодша сестра — 14-річна Фейт, яка теж хоче стати моделлю і вже знялася з мамою в рекламі.