ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Донька-модель Ніколь Кідман в екстравагантних образах позувала на цвинтарі та в метро

Дівчина активно розвиває свою модельну кар’єру і бере участь у творчих фотосесіях.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сандей Роуз Кідман-Урбан

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — показала у своєму Instagram незвичайну фотосесію для журналу Middle Plane, присвяченого мистецтву й моді.

Локацією для знімань було обрано несподівані місця: зупинка громадського транспорту, кладовище, метро і підземний перехід, а також будівля кабаре «Мулен Руж». Образи дівчини теж були екстравагантними: синє пальто з хутром у поєднанні з синіми колготками, сукні у стилі ретро, костюм зі штанами з квітковим принтом тощо.

(щоб побачити всі фото, гортайте праворуч)

Зазначимо, восени 2024-го Сандей дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу викликало резонанс у фешнсвіті. «Поки я йшла (подіумом — прим. ред.), я просто думала про той обсяг шкільної роботи, яку мені потрібно буде зробити! Я просто сподівалася, що вчителі дадуть мені кілька днів відпочинку після повернення», — розповіла дівчина про своє перше дефіле в одному з інтерв’ю.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Цікаво, що дівчина зазначила, що змогла почати свою модельну кар’єру тільки після того, як їй виповнилося 16 років — до цього часу батьки не дозволяли їй працювати.

Раніше, нагадаємо, Сандей Роуз вийшла на подіум під час показу Dior у Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie