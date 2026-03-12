Донька-модель Ніколь Кідман в екстравагантних образах позувала на цвинтарі та в метро

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — показала у своєму Instagram незвичайну фотосесію для журналу Middle Plane, присвяченого мистецтву й моді.

Локацією для знімань було обрано несподівані місця: зупинка громадського транспорту, кладовище, метро і підземний перехід, а також будівля кабаре «Мулен Руж». Образи дівчини теж були екстравагантними: синє пальто з хутром у поєднанні з синіми колготками, сукні у стилі ретро, костюм зі штанами з квітковим принтом тощо.

Зазначимо, восени 2024-го Сандей дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу викликало резонанс у фешнсвіті. «Поки я йшла (подіумом — прим. ред.), я просто думала про той обсяг шкільної роботи, яку мені потрібно буде зробити! Я просто сподівалася, що вчителі дадуть мені кілька днів відпочинку після повернення», — розповіла дівчина про своє перше дефіле в одному з інтерв’ю.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Associated Press

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Цікаво, що дівчина зазначила, що змогла почати свою модельну кар’єру тільки після того, як їй виповнилося 16 років — до цього часу батьки не дозволяли їй працювати.

Раніше, нагадаємо, Сандей Роуз вийшла на подіум під час показу Dior у Парижі.