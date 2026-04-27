ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Донька найбагатшого чоловіка Індії одягла вишукану сукню і сфотографувалася з Ріанною

Індійська багатійка обрала романтичну сукню від відомого бренду для виходу у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Іша Амбані

Іша Амбані / © Getty Images

34-річна Іша Амбані — донька індійського мільярдера, якого називають найбагатшою людиною країни — відвідала запуск бренду Fenty Beauty у Мумбаї. Вона з’явилася перед фотографами у розкішній сукні блакитного кольору від бренду Dior.

Її люксове вбрання було з колекції весна-літо — дебютної для дизайнера Джонатана Андерсона для Модного дому. Сукня мала цікавий дизайн, адже була повністю прикрашена маленькими блакитними квітами, мала короткі рукави і чорний бант біля горловини. Також у вбрання були прозорі вставки на довгій спідниці.

Бренд став ексклюзивно доступним через компанії Reliance Retail і Sephora. Перша належить родині Амбані, з якої походить Іша, тому не дивно, що до неї було прикуто не менше уваги, ніж до самої Ріанни. Жінки також разом сфотографувались. Ріанна одягла чорну сукню від Alaia з колекції осінь-зима 2026.

Ріанна і Іша Амбані / © Getty Images

Також кількома днями раніше у світ виходила мама Іші — 62-річна Ніта Амбані, яка продемонструвала на публіці розкішне сарі та прикраси з діамантами і перлами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie