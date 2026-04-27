Донька найбагатшого чоловіка Індії одягла вишукану сукню і сфотографувалася з Ріанною

Іша Амбані

34-річна Іша Амбані — донька індійського мільярдера, якого називають найбагатшою людиною країни — відвідала запуск бренду Fenty Beauty у Мумбаї. Вона з’явилася перед фотографами у розкішній сукні блакитного кольору від бренду Dior.

Її люксове вбрання було з колекції весна-літо — дебютної для дизайнера Джонатана Андерсона для Модного дому. Сукня мала цікавий дизайн, адже була повністю прикрашена маленькими блакитними квітами, мала короткі рукави і чорний бант біля горловини. Також у вбрання були прозорі вставки на довгій спідниці.

Іша Амбані

Бренд став ексклюзивно доступним через компанії Reliance Retail і Sephora. Перша належить родині Амбані, з якої походить Іша, тому не дивно, що до неї було прикуто не менше уваги, ніж до самої Ріанни. Жінки також разом сфотографувались. Ріанна одягла чорну сукню від Alaia з колекції осінь-зима 2026.

Ріанна і Іша Амбані

Також кількома днями раніше у світ виходила мама Іші — 62-річна Ніта Амбані, яка продемонструвала на публіці розкішне сарі та прикраси з діамантами і перлами.