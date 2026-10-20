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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Донька норвезької принцеси — 21-річна Леа — вийшла на паркет популярного танцювального шоу

Представниця королівської родини пробує себе в танцювальному шоу, де кожен її виступ стає нагодою продемонструвати не лише майстерність, а й яскраві образи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

21-річна Леа Бен, донька принцеси Норвегії Марти Луїзи, стала учасницею популярного танцювального проєкту Skal vi danse — норвезької версії міжнародного шоу Dancing with the Stars.

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Її партнером на паркеті став 20-річний танцівник Андреас Голст Гіім, який уже здобув перемоги на численних танцювальних змаганнях у Скандинавії. Для Леї цей проєкт не перша поява на норвезькому телебаченні, адже раніше вона з’являлася в інших реалітішоу.

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Під час проєкту Леа демонструє яскраві образи та відповідально підходить до підготовки номерів.

Водночас дівчина активно розвиває кар’єру у світі моди та краси. Леа заснувала власний бренд веганської косметики Dorah, а її сторінки в TikTok та Instagram зібрали сотні тисяч підписників. Також дівчина приймала участь у показах мод.

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа — друга з трьох доньок принцеси Марти Луїзи та покійного норвезького письменника й художника Арі Бена. Її батьки розлучилися 2017 року, а у 2019-му Арі Бен помер — покінчила життя самогубством на Різдво 2019 року.

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Леа Бен і Андреас Голст Гіім / фото: instagram.com/leah.behn

Попри королівське походження, Леа не має офіційного королівського титулу й не виконує представницьких обов’язків.

Деякі з виступів дівчини під час шоу:

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