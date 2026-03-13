Донька супермоделі Сінді Кроуфорд з’явилася на публіці у чорному мереживі

Кая Гербер / © Associated Press

Донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд з’явилась у сміливій чорній сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Дівчина відвідала у такому образі гламурну вечірку журналу Vanity Fair.

Сукня Каї була короткою і незвичайного дизайну, адже виконана з прозорого мережива і мала V-подібне глибоке декольте, яке більше відкривало, ніж приховувало. Сукня була з колекції Givenchy осінь-зима 2026.

Також у вбрання була занижена талія, а спідниця мала об’ємні складки. Кайя Гербер доповнила образ класичними чорними туфлями на високих підборах, які ще більше підкреслили її і без того стрункі ноги.

