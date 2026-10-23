Доньку Ніколь Кідман розкритикували після знімань для Vogue: у чому звинувачують 18-річну модель

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

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18-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан, донька Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, опинилася в центрі обговорень після появи на обкладинці німецького Vogue. Поки одні захоплюються її першими успіхами в модельної кар’єрі, інші сумніваються, що дівчина змогла б отримати такі можливості без підтримки знаменитих батьків.

Для листопадового випуску Vogue Germany Сандей взяла участь у атмосферній фотосесії на природі у штаті Мен. Разом із нею перед камерою позували моделі Бетсі Гаган та Ана Беатріс Кортес. Фотосесія відбувалася на відкритому повітрі: дівчата спостерігали за птахами у супроводі орнітолога. Для фотосесії команда обрала вбрання відомих модних будинків, зокрема Louis Vuitton, Celine, Burberry та Prada.

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Сандей Роуз Кідман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Однак увагу до знімань привернули не лише образи. У соціальних мережах знову розгорілася дискусія про так званих «непо-бейбі» — дітей знаменитостей, яким, на думку критиків, легше пробитися в індустрії завдяки сімейним зв’язкам. Сандей вже не вперше стикається з подібними коментарями: раніше користувачі обговорювали її вихід на подіум і стверджували, що відоме прізвище відкриває перед нею більше дверей, ніж перед початківцями-моделями без зіркових батьків.

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Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Сама Сандей в інтерв’ю Vogue зізналася, що розуміє переваги, які дає їй її походження, і цінує можливості, що відкриваються перед нею. При цьому дівчина розповіла, що поєднує модельну кар’єру з навчанням і замислюється про вступ до коледжу. У майбутньому вона також хотіла б спробувати себе в кінематографі, особливо в режисурі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Нагадаємо, Сандей Роуз дебютувала на подіумі у 2024 році на показі Miu Miu у Парижі. Відтоді вона поступово освоюється в індустрії моди та з’являється на заходах відомих брендів. Обкладинка німецького Vogue стала ще одним помітним кроком у її кар’єрі.

Так, донька Ніколь Кідман і Кіта Урбана вийшла на подіум під час показу Valentino колекції весна-літо 2027, який відбувся в Парижі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

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