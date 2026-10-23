ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Доньку Ніколь Кідман розкритикували після знімань для Vogue: у чому звинувачують 18-річну модель

Дівчина стала головною зіркою нового випуску відомого глянцевого журналу, але не всім це сподобалося.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сандей Роуз Кідман-Урбан

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

18-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан, донька Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, опинилася в центрі обговорень після появи на обкладинці німецького Vogue. Поки одні захоплюються її першими успіхами в модельної кар’єрі, інші сумніваються, що дівчина змогла б отримати такі можливості без підтримки знаменитих батьків.

Для листопадового випуску Vogue Germany Сандей взяла участь у атмосферній фотосесії на природі у штаті Мен. Разом із нею перед камерою позували моделі Бетсі Гаган та Ана Беатріс Кортес. Фотосесія відбувалася на відкритому повітрі: дівчата спостерігали за птахами у супроводі орнітолога. Для фотосесії команда обрала вбрання відомих модних будинків, зокрема Louis Vuitton, Celine, Burberry та Prada.

Сандей Роуз Кідман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Сандей Роуз Кідман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Однак увагу до знімань привернули не лише образи. У соціальних мережах знову розгорілася дискусія про так званих «непо-бейбі» — дітей знаменитостей, яким, на думку критиків, легше пробитися в індустрії завдяки сімейним зв’язкам. Сандей вже не вперше стикається з подібними коментарями: раніше користувачі обговорювали її вихід на подіум і стверджували, що відоме прізвище відкриває перед нею більше дверей, ніж перед початківцями-моделями без зіркових батьків.

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Сама Сандей в інтерв’ю Vogue зізналася, що розуміє переваги, які дає їй її походження, і цінує можливості, що відкриваються перед нею. При цьому дівчина розповіла, що поєднує модельну кар’єру з навчанням і замислюється про вступ до коледжу. У майбутньому вона також хотіла б спробувати себе в кінематографі, особливо в режисурі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Нагадаємо, Сандей Роуз дебютувала на подіумі у 2024 році на показі Miu Miu у Парижі. Відтоді вона поступово освоюється в індустрії моди та з’являється на заходах відомих брендів. Обкладинка німецького Vogue стала ще одним помітним кроком у її кар’єрі.

Так, донька Ніколь Кідман і Кіта Урбана вийшла на подіум під час показу Valentino колекції весна-літо 2027, який відбувся в Парижі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie