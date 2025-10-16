Доньки Кейт Мосс і Джуда Лоу: діти зірок вийшли на подіум під час Victoria's Secret Fashion Show

Айріс Лоу / © Associated Press

Реклама

У Нью-Йорку відбулося легендарне шоу Victoria’s Secret, а на подіум вийшли відомі моделі. У першому ряду на показі сиділи зірки кіно, моди та інфлюенсери.

Але також у показі взяли участь і так звані «непо-бейбі» («nepo baby») — діти відомих батьків, які демонстрували вбрання. Вони за протекцією своєї сім’ї будують кар’єру в модній індустрії, хоча далекі від модельних стандартів. Також залишається загадкою, чи пройшли ці дівчата кастинг нарівні зі звичайними моделями, чи потрапили на подіум завдяки зв’язкам.

Ліла Мосс — дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс і Джефферсона Хака — британського видавця.

Реклама

Ліла Мосс / © Associated Press

Айріс Лоу — дочка актора Джуда Лоу та акторки Сейді Фрост.

Айріс Лоу / © Associated Press

Амелія Грей — дочка акторки і телеведучої Лізи Рінни та актора Гаррі Гемліна.

Амелія Грей / © Getty Images

Раніше діти зірок вийшли на подіум у показі бренду H&M у Лондоні.