"Допомагай, бери на себе трохи болю": львівський гурт презентував пронизливу пісню про війну

"Допомагай, бери на себе трохи болю": львівський гурт презентував пронизливу пісню про війну

Гурт закликає всіх українців пройнятися війною і розділити загальний біль нашого народу.

Львівський гурт Repack презентували Lyrics video на пісню "Вогники", яка присвячена жахливій війні, яку розв'язала Росія проти України.

Пісня виконана у жанрах DnB і RnB.

За словами артистів, своєю композицією вони хочуть спонукати слухачів прийняти реалії війни та розділити загальний біль українського народу.

"На обкладинці ми зобразили Діву Марію, яка оповиває зруйновану будівлю захистом, так само ми повинні боронити свою свободу та одне одного", - говорить гурт.

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