"Допомагайте, благаю вас": Даша Астаф'єва звернулася до підписників

Співачка закликала підтримати їхню творчу ініціативу та допомагати при можливості фінансово.

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram свою артсвітлину у синь-жовтих кольорах. У дописі до фото вона закликала своїх підписників долучатися до допомоги всім, хто цього потребує.

Співачка попросила підтримати їхню творчу ініціативу.

"Допомагайте. Благаю вас. Закривайте щодня очі на страх. Він, обіймаючи, паралізує у вас людини... Робіть хоч по крихті, але дійте! Друзі, підтримайте нашу творчу ініціативу!

Ми з @anna.voda та @orlova.help збираємо кошти на підтримку Харкова. Ви можете також замовити собі власне фото у такому ж стилі @anna.voda.

Ви допомагаєте нам не зупинятися, кожен день ваші донати підтримують людей у 4-х станціях метро, пекарню, яка надає свіжу випічку, більше 50-ти замовлень ліків на адресну доставку на добу, бензин для наших волонтерів по усіх гарячих точках міста та селах поруч Харкова", - написала співачка.

Раніше Даша показала, як волонтерить.

Читайте також: