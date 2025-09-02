- Дата публікації
Доповнила образ яскравою сумкою: Кеті Голмс показала, як стильно одягнутися на літній захід
Зірка прийшла на спортивний захід.
Акторка Кеті Голмс вміє бути стильною і цього разу вона продемонструвала ідеальне літнє вбрання, що чудово підійде для будь-якої події: прогулянки, побачення, зустрічі з друзями. Вона відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу і позувала фотографам на тлі корту.
Кеті одягла на спортивний захід білу картату сукню від Silk Laundry у поєднанні з чорними балетками та шкіряною косухою. Цікавішим і оригінальнішим лук робили окуляри в коричневій оправі та яскрава шкіряна сумка з довгими ручками від Marni. Волосся зірки було розпущене та вкладено в легкі й трохи недбалі хвилі.
Нагадаємо, що нещодавно акторку помітили з донькою від Тома Круза — 19-річною Сурі. Їх заскочили на вулиці, коли Кеті працювала над серіалом-трилогією «Щасливі години» (англ. Happy Hours). Знімання відбувалися в Нью-Йорку.
19-річна дівчина — єдина дитина Голмс і Тома Круза, які були одружені від 2006-го до 2012 року.