ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Доповнила образ яскравою сумкою: Кеті Голмс показала, як стильно одягнутися на літній захід

Зірка прийшла на спортивний захід.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Акторка Кеті Голмс вміє бути стильною і цього разу вона продемонструвала ідеальне літнє вбрання, що чудово підійде для будь-якої події: прогулянки, побачення, зустрічі з друзями. Вона відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу і позувала фотографам на тлі корту.

Кеті одягла на спортивний захід білу картату сукню від Silk Laundry у поєднанні з чорними балетками та шкіряною косухою. Цікавішим і оригінальнішим лук робили окуляри в коричневій оправі та яскрава шкіряна сумка з довгими ручками від Marni. Волосся зірки було розпущене та вкладено в легкі й трохи недбалі хвилі.

Кеті Холмс / © Getty Images

Кеті Холмс / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно акторку помітили з донькою від Тома Круза — 19-річною Сурі. Їх заскочили на вулиці, коли Кеті працювала над серіалом-трилогією «Щасливі години» (англ. Happy Hours). Знімання відбувалися в Нью-Йорку.

Кеті Голмс і Сурі Круз / © Getty Images

Кеті Голмс і Сурі Круз / © Getty Images

19-річна дівчина — єдина дитина Голмс і Тома Круза, які були одружені від 2006-го до 2012 року.

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie