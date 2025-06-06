Доповнила образ великою мушлею: Кейт Гадсон здивувала образом на світському заході

Кейт Гадсон / © Getty Images

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Сукня акторки була виконана з оксамиту, обтискала її фігуру і мала довгі рукави, також сукня мала високу горловину. Однотонне вбрання зірка доповнила креативною сумкою, яка виконана у вигляді величезної мушлі.

Цей образ був лаконічним і акторка вирішила його не обтяжувати іншими акцентами, тому одягла лише сережки з перлинами і зробила лаконічний макіяж, у якому використовувала лише тон, нафарбувала вії та губи.

Кейт Гадсон / © Getty Images

46-річна Кейт також останніми роками активно розвиває свою музичну кар'єру. Нещодавно вона навіть уперше виступила на музичному фестивалі в сукні в стилі бохо.

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Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Associated Press Кейт Гадсон / © Associated Press Кейт Гадсон / © Associated Press Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон Кейт Гадсон / © Associated Press Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Getty Images Кейт Гадсон / © Associated Press