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- Шоу-бізнес
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Доповнила образ великою мушлею: Кейт Гадсон здивувала образом на світському заході
Кейт Гадсон одягла довгу чорну сукню і вийшла у світ. Вона відвідала телефестиваль Newport Beach TV Fest, що відбувся у Каліфорнії.
Сукня акторки була виконана з оксамиту, обтискала її фігуру і мала довгі рукави, також сукня мала високу горловину. Однотонне вбрання зірка доповнила креативною сумкою, яка виконана у вигляді величезної мушлі.
Цей образ був лаконічним і акторка вирішила його не обтяжувати іншими акцентами, тому одягла лише сережки з перлинами і зробила лаконічний макіяж, у якому використовувала лише тон, нафарбувала вії та губи.
46-річна Кейт також останніми роками активно розвиває свою музичну кар'єру. Нещодавно вона навіть уперше виступила на музичному фестивалі в сукні в стилі бохо.