ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Доповнила образ великою мушлею: Кейт Гадсон здивувала образом на світському заході

Кейт Гадсон одягла довгу чорну сукню і вийшла у світ. Вона відвідала телефестиваль Newport Beach TV Fest, що відбувся у Каліфорнії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Сукня акторки була виконана з оксамиту, обтискала її фігуру і мала довгі рукави, також сукня мала високу горловину. Однотонне вбрання зірка доповнила креативною сумкою, яка виконана у вигляді величезної мушлі.

Цей образ був лаконічним і акторка вирішила його не обтяжувати іншими акцентами, тому одягла лише сережки з перлинами і зробила лаконічний макіяж, у якому використовувала лише тон, нафарбувала вії та губи.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

46-річна Кейт також останніми роками активно розвиває свою музичну кар'єру. Нещодавно вона навіть уперше виступила на музичному фестивалі в сукні в стилі бохо.

Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон виступає на сцені / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie