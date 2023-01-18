Допуск РФ та провокації від неї на конкурсі: подробиці участі країни-агресорки у конкурсі "Міс Всесвіт"

Попри війну в Україні, представницю Росії допустили до участі в конкурсі краси, який відбувався у США. Чому так сталося, розповіли президентка конкурсу та сама його учасниця.

На конкурсі "Міс Всесвіт-2022", який відбувався цього року в американському місті Новий Орлеан, не обійшлося без скандалів. Організатори шоу допустили до участі дівчину з Росії Ганну Ліннікову, хоча українська сторона намагалася цьому перешкодити.

Після шоу, на якому перемогу здобула 28-річна американка Р'Боні Габріель, президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Ганна Філімонова у коментарі виданню ТаблоID розповіли, що була впевнена - Росії на конкурсі не буде.

"До останнього моменту ми були впевнені, що Росія не братиме участі у конкурсі "Міс Всесвіт" цього року. Влітку в Україні була ініційована кампанія проти участі Росії, і багато активістів звернулися з проханням виключити участь їхньої представниці. У моїй голові було таке розуміння: якщо Америка так потужно допомагає Україні, а конкурс "Міс Всесвіт" американський - цього просто не може статися". Але коли росіянці дали візу на 3 роки, мої ілюзії зникли. Між іншим, нам візу дали лише на рік", - розповіла вона.

Також Філімонова розповіла, як її шокувала поведінка фанів.

"Міс Росію" поставили неподалік Віки, і вона попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями, щоб не бути поряд з росіянкою на фото. Це зняли фани та виставили до мережі. Реакція людей - деякі фани вважали, що наша учасниця не є толерантною. Це говорить про те, що у загальній картині світу досі немає розуміння, що Росія - це тотальне зло", - обурилася директорка "Міс Україна Всесвіт".

Вікторія Апанасенко / Фото: Associated Press

Сама ж представниця України Вікторія Апанасенко в інтерв'ю ТСН перед фіналом розповіла про провокації, які влаштовувала росіянка, а також як вона все ж таки потрапила на конкурс.

"Їй дали американську візу, і це вирішило її участь у конкурсі. Якщо американці видали їй візу, то оргкомітет не може відмовити учасниці", - сказала Міс Україна Всесвіт. "Вона отримала завдання від її оргкомітету, що має зробити зі мною селфі. І вона це намагалася зробити це не перший раз. У мене до неї є лише одне запитання і поки що на нього немає відповіді - чи підтримує вона політику свого президента, який розпочав війну в Україні, чи ні. Кілька разів пропонували зробити "дружнє фото", - сказала Апанасенко.

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