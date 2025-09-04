Дорофєєва, Єфросиніна, Клопотенко та інші: зірки на прем’єрі фільму «Антарктида» від Антона Птушкіна

Міша Кацурін, Антон Птушкін, Надя Дорофєєва

Реклама

У Києві, у кінотеатрі «Жовтень», відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Антарктида» режисера Антона Птушкіна.

Антон Птушкін

Івент відвідали відомі особистості, зірки та інфлюенсери, сереж яких: Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, Гарік Корогодський, Тимур та Інна Мірошниченки, Женя Янович, Positiff, Мішель Андраде, Олег Гороховський, Михайло Рогальський, Євген Синельников, Анатолій Анатоліч і Юла, Андрій Бєдняков, Сабіна Мусіна, Антон Тимошенко, BRYKULETS та інші.

Міша Кацурін, Антон Птушкін, Надя Дорофєєва

Маша Єфросиніна та Антон Птушкін

Валерія Толочина, Антон Птушкін і Євген Клопотенко

Positiff, Мішель Андраде, Антон Птушкін, Денис Христов

Гарік Корогодський та Антон Птушкін

Антон Птушкін і Женя Янович

Антон Птушкін і родина Мірошниченків

Юла, Антон Птушкін, Анатолій Анатоліч

Антон Птушкін і Євген Синельников

Олег Гороховський, Антон Птушкін, Тамара Крючкова

BRYKULETS і Антон Птушкін

На заході також були присутні справжні герої стрічки — учасники 29-ї Української антарктичної експедиції: директор НАНЦ Євген Дикий, зимівники Тетяна Баглай, Юрій Отруба, Валентина Гарбарчук, Іванна Котурбаш, Сергій Якущенко, Світозар Давиденко, сезонник Анатолій Андрєєв і бойовий пінгвін експедиції Артем Ігнатенко.

Реклама

Антон Птушкін та учасники експедиції

Антон Птушкін та учасники експедиції

Своїми враженнями від стрічки поділився і керівник експедиції:

«Антарктика — це зовсім інший світ, не схожий ні на що. Зазвичай складно передати словами, фото чи відео ті миті, які ти там переживаєш, той особливий вайб людини серед величної природи. Але саме фільм Антона максимально передає ці відчуття. Я провів в Антарктиці вісім зимівель, а поки дивився кіно — наче побував у дев’ятій», — поділився своїми враженнями від фільму геофізик і керівник 29-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба.

Учасники 29-ї Української антарктичної експедиції

Стрічка не має вікових обмежень, тож підійде для сімейного перегляду. Міністерство освіти і науки України рекомендує його до перегляду в школах. Саме тому на допрем’єрі було багато педагогів, зокрема відомий учитель фізики та інформатики Руслан Ігорович.

Антон Птушкін

Після показу фільму Антон Птушкін провів благодійний аукціон — лотом було яйце пінгвіна, яке він привіз із Антарктиди. За цінний сувенір із найхолоднішого континенту Землі дали 500 тисяч гривень. Ці кошти пішли на збір для «бойових пінгвінів» — полярників, які працювали на станції, а зараз боронять нашу країну.

Реклама

Яйце пінгвіна

Андрій Бєдняков

Про фільм:

Стрічку зняли на українській станції «Академік Вернадський» березні 2025 року. Знімальна група у складі однієї особи — Антона Птушкіна пробула на станції всього 1 тиждень. Загальна робота над фільмом тривала протягом 6 місяців.

Це захоплива і пізнавальна розповідь про роботу українських полярників і полярниць на найменш дослідженому континенті планети.

«Це напевно найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював. Коли половина випуску була змонтована, ми зняли невеличкий кінотеатр, подивилися на те, що виходить, на приблизний хронометраж, і вирішили що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані» — поділився Антон Птушкін.

Реклама

Режисер мав можливість фільмувати всі етапи, які проходила ювілейна 30-та Українська антарктична експедиція під час свого шляху до Антарктиди. Це і подорож на українському криголамі «Ноосфера», та життя всередині станції, з можливістю зазирнути й у холодильник полярників, і запитати навіщо їм потрібен арбалет.

«Ми звикли, що про круті наукові дослідження нам розповідає NASA, а якісні знімання природи треба дивитись на National Geographic. Фільм Антона Птушкіна „Антарктида“ переконливо доводить, що ми маємо і світового рівня науку, і такого ж світового рівня кінодокументалістів. Трохи парадоксально, адже, щоб зрозуміти справжній рівень того, що можуть та вміють українці, доводиться відправитись аж до Антарктиди. Але на те вона й Антарктида — унікальна та неповторна, майже інша планета, яку також можна відкрити для себе у цьому фільмі», — сказав Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Фільм «Антарктида» — вже у кінотеатрах України.