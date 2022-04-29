"Дорога додому": Світлана Тарабарова присвятила пісню всім українцям

Артистка потішила прихильників новою піснею про те, як після перемоги більшість українців буде повертатися додому.

Світлана Тарабарова презентувала нову композицію під назвою "Дорога додому". Її артистка присвятила всім українцям: мамам, ЗСУ, ТРО, волонтерам, лікарям, ДСНС.

"Я знаю, про що ти мрієш… увімкни звук і давай мріяти разом", - написала Світлана в Instagram.

Прихильникам дуже сподобався трек.

"Дорога додому….. які сильні слова. Дуже гарна пісня", "Хочу додому", "Щиро дякую за таку чудову пісню! Перемога буде за нами, бо з нами правда, з нами Бог!", "Будемо співати цю пісню всі разом вдома!", "Як же хочеться, щоб вже зовсім скоро нас всіх чекала #дорогадодому", "Дорога додому, про яку ми всі так мріємо. Віримо і точно знаємо вже скоро. Дякую тобі, за натхнення. Все буде Україна", "Дякую, що пишете і надихаєте на це інших. Слава Україні!" – пишуть фоловери.

Нагадаємо, Макс Барських презентував пісню Don't fuck with Ukraine на підтримку бойового духу українського народу.

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