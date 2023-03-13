Дорогі та гламурні: що одягли претендентки на найкращу акторку року на "Оскар"

Пропонуємо подивитись, які сукні одягали номінантки на церемонію цього разу.
Цього року 95-та церемонія вручення кінопремій "Оскар" відбулася в ніч проти 13 березня. У категорії "Найкраща жіноча роль" змагалися традиційно п'ять акторок, але заповітну статуетку забрала додому 60-річна Мішель Єо, яку вона отримала за свою гру у фантастичному бойовику "Все скрізь і водночас", який також став найкращим фільмом року.
Кейт Бланшетт
Номінована за роль у фільмі "Тар".
Для "Оскара" вона вибрала досить незвичайне вбрання від Louis Vuitton. Це була сукня з шовковою об'ємною блузою та чорною приталеною спідницею.
Ана де Армас
Номінована за роль у фільмі "Білявка".
Зірка також надала перевагу Louis Vuitton, оскільки співпрацює з цим брендом уже кілька років. Сукня повністю розшита дрібними стразами, що мерехтіли у світлі софітів.
Андреа Райсборо
Номінована за роль у фільмі "Заради Леслі".
Вона віддала перевагу розкішній сукні від Alexander McQueen, яка повністю була створена вручну.
Мішель Вільямс
Номінована за роль у фільмі "Фабельмани".
Зірка одягла ніжну сукню від Chanel, у якої було ніжне декольте розшите лелітками та невагома накидка до підлоги.
Мішель Єо
Номінована за роль у фільмі "Все скрізь і водночас"
Лауреатка церемонії також обрала світле вбрання. На акторці була кутюрна сукня Christian Dior з довгим шлейфом і сітчастою вставкою на грудях.
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