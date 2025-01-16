Дорогою до школи: топмодель Кендіс Свейнпоул зі своїми синами знялася для глянцю

36-річна південноафриканська топмодель та "ангел" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – взяла участь у зніманнях для глянсового журналу. У фотосеті для британського Vogue вона знялася зі своїми двома синами: 8-річним Анаком та 6-річним Аріелем.

На фото вони зазнімковані дорогою до школи.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Кендіс позує в топі, широких джинсах і лимонному довгому кардигані, в тон якому вона підібрала хустку на голову — весь її лук від Gucci. Хлопчики одягнені у шкільну форму, що складається зі світлих штанів та темно-синіх джемперів.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Зазначимо, батьком дітей Кендіс є колишній коханий моделі – манекенник Герман Ніколі, з яким вони розірвали стосунки у 2018 році, після 12 років разом.

Раніше, нагадаємо, ефектна Кендіс Свейнпоул у червоній спідній білизні позувала на балконі в Нью-Йорку. Модель приміряла гарний образ у новій рекламі.

Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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