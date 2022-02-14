Дорогою на роботу: модель Джіджі Хадід заскочили перед показом

У звичайному житты вона вибирає зручні та вільні речі.

У неділю, 13 лютого, у Нью-Йорку відбувся показ бренду Altuzarra, заснованого франко-американським дизайнером Джозефом Альтузарра. Однією з учасниць показу стала супермодель Джіджі Хадід.

Перед початком шоу дівчину сфотографували на вулиці. Джіджі прямувала готуватися до показу, де їй мали зробити зачіску і макіяж. Модель була одягнена у двокольорові джинси і сірий пуховик, на голові у неї була шапка, а на очах сонцезахисні окуляри.

Також образ доповнили черевики на підборах та чорна сумка-шопер.

Джіджі Хадід / Getty Images

Подивитися показ можна тут:

"Цього сезону мене надихнули океан, мореплавці, міфи та таємниці підводного світу. Я хотів, щоб колекція пробудила не лише безстрашний та авантюрний дух моряків та мандрівників, а й таємницю та темряву океанських глибин, населених русалками та міфологічними істотами" — сказав Джозеф Альтузар про нову колекцію.

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