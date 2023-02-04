Дорогою на тренування: Іванку Трамп заскочили фотографи у спортивному образі

Вона була у чудовому настрої, коли її сфотографували папараці, а простий лук підкреслив її струнку фігуру.

Дочка 45-го президента США та за сумісництвом скандального мільйонера і бізнесмена Дональда Трампа потрапила під приціл папараці в сонячній Флориді, де зараз живе з родиною. 41-річну Іванку помітили, коли вона виходила зі своєї розкішної квартири та прямувала на тренування у залі.

Коли її батько був президентом, Іванка працювала старшою радницею Білого дому і з'являлася на публіці виключно у строгих та елегантних образах, але зараз дозволяє собі розслаблений та простий стиль.

Вчора на жінці були чорні однотонні лосини та майка, які вона поєднала з сонцезахисними окулярами, водночас волосся вона зібрала в недбалу кіску.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

Іванку Трамп помітили дорогою на тренування в п'ятницю, лише через кілька днів після того, як вона відвідала вечірку до Маямі-Біч. На тому заході був дрескод і гості мали вбратися в образи у стилі 1920-х років ХХ століття, тому Іванка обрала гламурну білу сукню з торочкою, яка належала її покійній матері Івані Трамп. Дизайнером вбрання є американський модельєр та костюмер Боб Мекі, який був шалено популярний у 1970-80 роках і створив безліч костюмів для співачки Шер.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Читайте також: