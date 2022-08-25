Дорогою на знімання: супермодель Гайді Клум потрапила під приціл папараці в яскравому образі

Вона, як завжди, була дуже усміхнена і не проти кількох знімків свого нового образу.

Німецька супермодель та успішна телеведуча Гайді Клум продемонструвала новий стильний та яскравий образ, коли йшла на знімання нового епізоду шоу "Америка має таланти". 49-річна знаменитість одягла образ від італійського Модного дому Gucci, в якому поєднала легкий жакет та штани-кльош.

Доповнили цей образ помаранчеві слінгбеки на низьких підборах, помаранчева блуза та сумка на ланцюжку соковитого зеленого відтінку. Волосся Гайді розпустила і уклала в недбалі пасма, завершила вона образ сонцезахисними окулярами та декількома прикрасами на руках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Знімання епізодів відбуваються практично щодня у Пасадені, тому фотографують Клум часто. Наприклад, днем раніше її помітили біля входу до студії, в не менш еклектичному луку, в якому вона поєднала сукню, туніку та сумку від Bottega Veneta.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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