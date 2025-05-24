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- Шоу-бізнес
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Дошили за 5 хвилин до виходу на сцену: Катерина Бужинська продемонструвала образ у розкішній сукні від українського бренду
Артистка показала, як дизайнерка дошивала на ній вбрання перед самим виступом.
Катерина Бужинська під час одного зі своїх концертів, який відбувся у межах благодійного туру «Воля» у дуеті з Михайлом Грицканом, продемонструвала новий ефектний образ.
Артистка з’явилася на сцені у розкішній срібній сукні приталеного силуету від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало цікавий чорний декор і красиве декольте.
Катерина розповіла, що цю сукню дизайнерка дошивала просто на ній, перед самим виходом на сцену. Не було жодної примірки, та це не завадило майстриням створити неймовірно красивий аутфіт для співачки — вбрання сиділо на ній бездоганно.
Лук Бужинська доповнила чорними оперними високими рукавичками, об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та елегантними прикрасами.
На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як це було.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася ефектним образом у космічній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка».