Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська під час одного зі своїх концертів, який відбувся у межах благодійного туру «Воля» у дуеті з Михайлом Грицканом, продемонструвала новий ефектний образ.

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Артистка з’явилася на сцені у розкішній срібній сукні приталеного силуету від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало цікавий чорний декор і красиве декольте.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина розповіла, що цю сукню дизайнерка дошивала просто на ній, перед самим виходом на сцену. Не було жодної примірки, та це не завадило майстриням створити неймовірно красивий аутфіт для співачки — вбрання сиділо на ній бездоганно.

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Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Лук Бужинська доповнила чорними оперними високими рукавичками, об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та елегантними прикрасами.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як це було.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася ефектним образом у космічній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка».