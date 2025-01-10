Досі у формі: Джеймі Лі Кертіс відтворила культову сцену в купальнику зі старого фільму "Ідеально"

Акторка продемонструвала свої легендарні рухи стегнами через 40 років після виходу фільму.
66-річна акторка Джеймі Лі Кертіс відвідала програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном", де в одному зі скетчів відтворила ефектну та культову сцену з фільму 1985 року під назвою "Ідеально".
У цій картині вона знялася із ще одним легендарним актором – Джоном Траволтою. Сцена, яку відтворила акторка, була знята під хіт Джермена Джексона та Вітні Г'юстон Shock Me і в ній Кертіс, яка грає інструкторку з аеробіки, проводить заняття у своєму фірмовому смугастому купальнику.
Заради цієї ролі акторка приміряла схожий купальник, а також гетри та кросівки. Вона мала чудовий вигляд.
Фелон замінив Траволту в цій сцені і спеціально перегравав.
А це оригінальна частина фільму.
Фільм "Ідеально" провалився свого часу в прокаті, проте є ті, хто вважає його недооціненим.
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